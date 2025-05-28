Пленный признался, что в командовании у него не было боевых офицеров

Украинский пленный Григорий Олейник рассказал о слабой подготовке командиров и их нежелании принимать решения в условиях боевых действий. По его словам, ни один из офицеров не имел боевого опыта, а руководство «боялось действовать».

«Командование никудышное. Все командиры - бывшие "кадровики". Таких, чтобы были боевые, участвовали в боях - нет. Между собой они говорят, что надо что-то делать, но боятся», - заявил Олейник в видео, опубликованном Минобороны России.

Он также сообщил, что старший на позиции, 37-летний военнослужащий, употреблял наркотики и первым попытался атаковать с гранатой, но был «законтролен». Другой сослуживец остался в укрытии в противогазе. Сам Олейник сдался в плен без оружия. По его словам, российские военнослужащие не применили к нему насилия.

«Я вышел через огонь, без ничего. Ребята не тронули, не били. Ничего», - отметил он.

Пленный признался, что хочет забрать свою семью с территории Украины - вывезти через Белоруссию. Он также указал на необходимость смены президента в его стране.

Другой пленный рассказал о массовом принудительном наборе в ВСУ, включая людей с серьезными заболеваниями. По его словам, сотрудников территориальных центров комплектования интересует лишь выполнение плана по мобилизации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.