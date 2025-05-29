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Добровольцы отработали бой в лесистой местности в Московском военном округе

Курс подготовки добровольцев до отправки на специальную военную операцию занимает около месяца.
Елизавета Пронина 2025-05-29 15:17:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На полигоне звучат выстрелы - так проходят занятия для добровольцев Московского военного округа. Здесь будущих бойцов готовят к службе в зоне специальной военной операции. За подготовкой наблюдала наш корреспондент Елизавета Пронина.

Учат стрелять из разных положений - лежа, сидя, из-за укрытия. Показывают, как прикрыть товарища и не выдать позицию. Инструкторами выступают бойцы с опытом участия в СВО, они делятся тем, что сами испытали в бою.

Одна из важнейших тренировок - бой в лесу. На полосе препятствий бойцы отрабатывают действия в условиях, максимально приближенных к боевым. Задача - нейтрализовать противника в окопе, действуя слаженно и быстро.

Особый интерес вызывает площадка, где обучают управлению беспилотниками. Добровольцам преподают навыки полета в ограниченном пространстве, ориентации на местности, микромоторики и точного сброса боеприпасов на позиции условного противника.

Для штурмовиков важно уметь действовать бесшумно, особенно на заминированной местности. Любая ошибка может стоить не только задачи, но и жизни всей группы.

«Здесь отличная физическая подготовка. Надеюсь, на передовой смогу проявить себя», - рассказал доброволец с позывным Смайл.

Каждый, кто приходит сюда, четко понимает свою мотивацию.

«Мы освобождаем тех, кто страдал под гнетом укранацистов. Когда увидел, что они делают с людьми, не смог остаться в стороне - точка кипения. Пошел и подписал контракт», - говорит доброволец с позывным Святой.

Святой работал начальником информационно-аналитического отдела в одной из столичных поликлиник. Теперь готов возглавить подразделение.

Поток желающих подписать контракт с Минобороны России растет. Подготовка длится около месяца. За это время добровольцы должны не только овладеть оружием, но и получить важнейшие навыки, чтобы вернуться домой живыми и с выполненной задачей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #военнослужащие #полигон #Добровольцы #СВО
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