Более 6 тысяч человек посетили поезд с трофеями СВО в Биробиджане

Агитационный поезд Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!» прибыл в Биробиджан, столицу Еврейской автономной области. Этот город стал 41-м пунктом на маршруте акции.

На привокзальной площади Биробиджана прошел митинг. С приветствиями выступили замгубернатора ЕАО Антон Акимов и руководитель акции капитан 1 ранга Сергей Собокарь. В мероприятии участвовали ребята из Юнармии, православное духовенство, военнослужащие Биробиджанского гарнизона.

Во время митинга юнармейцев Татьяну Вепрову и Сергея Кречкина наградили медалями Минобороны «За помощь и милосердие» - за поддержку участников специальной военной операции. В ряды «Юнармии» приняли 30 юношей и девушек.

Гости осмотрели тематические вагоны поезда: «80 лет Победы!», «Время героев», «Невыученные уроки истории», «Победа куется на земле», «Всегда на высоте», «Флот - Помним! Чтим! Наследуем!», «Юнармия: путь защитника». Состав привез трофейную технику, захваченную в зоне СВО: бронетранспортеры M113 и бронеавтомобили Cougar, MaxxPro, Roshel Senator.

В тематическом вагоне Главного управления кадров Минобороны «Служение Отечеству - мой выбор!» посетителям рассказали о военных вузах и преимуществах военного образования. На вокзале работал пункт отбора на военную службу по контракту. Желающие могли узнать о службе, попробовать блюда полевой кухни и послушать выступление Ансамбля Дома офицеров Уссурийского гарнизона.

В Биробиджане акцию посетили более 6 тысяч человек. Следующая остановка агитпоезда - в Белогорске.

Целью акции является демонстрация единства армии и общества, противодействие фальсификации истории, рассказ о героических буднях и достижениях ВС РФ. За 75 дней состав проедет более 33 тысяч км по 61 региону и посетит 75 городов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.