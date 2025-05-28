Белоусов обсудил военное сотрудничество с коллегой из Белоруссии

Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил двустороннее военное сотрудничество с коллегой из Белоруссии Виктором Хрениным. Об этом сообщает МО РФ.
Стороны в ходе встречи обсудили, как идет реализация договоренностей, которые были достигнуты в ходе недавнего визита Белоусова в Белоруссию.
Отмечено, что эта встреча состоялась на полях заседания Совета министров обороны ОДКБ, которое, как ранее сообщало российское оборонное ведомство, прошло в Бишкеке в среду.
Ранее сообщалось, что Андрей Белоусов провел переговоры с коллегой из Киргизии. Они утвердили Программу стратегического партнерства обеих стран в военной области на 2026-2030 годы.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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