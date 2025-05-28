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Белоусов обсудил военное сотрудничество с коллегой из Белоруссии

Встреча прошла на полях заседания Совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке.
2025-05-28 11:29:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил двустороннее военное сотрудничество с коллегой из Белоруссии Виктором Хрениным. Об этом сообщает МО РФ. 

Стороны в ходе встречи обсудили, как идет реализация договоренностей, которые были достигнуты в ходе недавнего визита Белоусова в Белоруссию.

Отмечено, что эта встреча состоялась на полях заседания Совета министров обороны ОДКБ, которое, как ранее сообщало российское оборонное ведомство, прошло в Бишкеке в среду. 

Ранее сообщалось, что Андрей Белоусов провел переговоры с коллегой из Киргизии. Они утвердили Программу стратегического партнерства обеих стран в военной области на 2026-2030 годы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Россия #армия #белоруссия #одкб #переговоры #Бишкек #Андрей Белоусов #виктор хренин
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