Белоусов обсудил военное сотрудничество с коллегой из Белоруссии

Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил двустороннее военное сотрудничество с коллегой из Белоруссии Виктором Хрениным. Об этом сообщает МО РФ.

Стороны в ходе встречи обсудили, как идет реализация договоренностей, которые были достигнуты в ходе недавнего визита Белоусова в Белоруссию.

Отмечено, что эта встреча состоялась на полях заседания Совета министров обороны ОДКБ, которое, как ранее сообщало российское оборонное ведомство, прошло в Бишкеке в среду.

Ранее сообщалось, что Андрей Белоусов провел переговоры с коллегой из Киргизии. Они утвердили Программу стратегического партнерства обеих стран в военной области на 2026-2030 годы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.