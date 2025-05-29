Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Беляков, захваченный бойцами российской группировки «Центр», рассказал, что согласился на участие в боевых действиях в обмен на амнистию, поскольку ему не нравилось находиться в тюрьме, где он занимал неприятную позицию в неформальной иерархии заключенных.

По словам Белякова, он получил три срока. Если первые два он «сидел мужиком», то на третьем «опустился до козла» - стал выполнять унизительные поручения и работать уборщиком.

«Мне это надоело. Я решил подписать контракт. Плюс - амнистия, чистый человек с нуля», - рассказал он, добавив, что после заключения контракта попал в состав 72-й бригады ВСУ.

Он также упомянул, что тюремная наколка со свастикой сначала стала для него «клеймом на всю жизнь», особенно на фоне памяти о деде-фронтовике, но в ВСУ она, напротив, сыграла роль пропуска: «Как только увидели ее, сразу начали поддерживать».

По его словам, коллектив бригады состоял в основном из уголовников, наркоманов и алкоголиков. Командир подразделения майор Касовский, по утверждению Белякова, «постоянно напивается», по ночам будит солдат ради пробежек и применяет физическое насилие. Также он якобы собирает с бойцов «штрафы» по три-пять тысяч гривен под предлогом общих нужд, которые на деле идут на личные расходы.

Накануне Минобороны опубликовало видео с признанием другого пленного, который рассказал о слабой подготовке командиров и их нежелании принимать решения в условиях боевых действий. По его словам, ни один из офицеров не имел боевого опыта, а руководство «боялось действовать».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.