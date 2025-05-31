Пленный: по новобранцам работали украинские минометы для вскрытия позиций

Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись с допросом украинского военнослужащего Георгия Каркулина, оказавшегося в плену. Он рассказал, что его путь в армию начался внезапно - его схватили по пути с работы домой. При этом оснований для вручения повестки у сотрудников ТЦК не было.

«Дали 20 минут на сборы, после чего увезли на полигон», - вспоминает военнопленный.

Далее, по словам новобранца, его вместе с сослуживцами отправили на отдаленную локацию, затем, приехавший ротный объявил, что теперь они относятся к военной разведке. У российской границы ВСУ использовали новеньких в качестве «мишени».

«По позициям, где мы находились, начала работать наша же минометка. Может быть, нами же вскрывались огневые позиции для дальнейшего проведения удара и применения дронов», - предполагает Каркулин.

Украинский военнослужащий пообщался с сослуживцами и получил у них согласие на сдачу в плен к российским бойцам.

«Никто не шел вперед. Не видел другого способа спастись», - добавил он.

Мужчина сказал, что благодарен российским бойцам, что вывезли их, рискуя собственной жизнью.

Накануне другой пленный рассказал о слабой подготовке командиров и их нежелании принимать решения в условиях боевых действий. По его словам, ни один из офицеров не имел боевого опыта, а руководство «боялось действовать».

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.