Минобороны показало кадры освобождения Новополя в ДНР

Минобороны России продемонстрировало видео из освобожденного населенного пункта Новополь на территории Донецкой Народной Республики. На кадрах - военнослужащие группировки войск «Восток».

Штурмовики прорвали оборону ВСУ при поддержке авиации, артиллерии и БПЛА.

Уже после бойцы вошли в населенный пункт и провели зачистку 140 строений. Далее военнослужащие провели зачистку 140 строений и установили российские флаги над зданиями.

Контроль был также установлен над населенным пунктом Зеленое Поле. О его освобождении Минобороны сообщило 28 мая.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.