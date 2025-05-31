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Минобороны показало кадры освобождения Новополя в ДНР

Штурмовики прорвали оборону ВСУ при поддержке авиации, артиллерии и БПЛА. Уже после бойцы вошли в населенный пункт и провели зачистку 140 строений.
2025-05-31 13:30:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео из освобожденного населенного пункта Новополь на территории Донецкой Народной Республики. На кадрах - военнослужащие группировки войск «Восток».

Штурмовики прорвали оборону ВСУ при поддержке авиации, артиллерии и БПЛА.

Уже после бойцы вошли в населенный пункт и провели зачистку 140 строений. Далее военнослужащие провели зачистку 140 строений и установили российские флаги над зданиями. 

Контроль был также установлен над населенным пунктом  Зеленое Поле. О его освобождении Минобороны сообщило 28 мая. 

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны #ДНР #освобождение #спецоперация #восток #новополь
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