Су-35С прикрыл Су-34 с бомбами на пути к опорнику ВСУ в зоне спецоперации

Экипажи многоцелевого истребителя Су-35С и бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России выполнили боевое задание в интересах группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, Су-34 под прикрытием Су-35С совершил вылет с аэродрома базирования и нанес удар фугасными авиационными бомбами, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции, по опорному пункту и живой силе ВСУ.

После выполнения задания группа благополучно вернулась на базу. По информации разведки, цели были успешно поражены.

В Минобороны подчеркнули, что экипажи оперативно-тактической авиации круглосуточно выполняют боевые вылеты при любой погоде, применяя различные виды авиационных боеприпасов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.