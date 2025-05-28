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Су-35С прикрыл Су-34 с бомбами на пути к опорнику ВСУ в зоне спецоперации

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 успешно поразил заданные цели, отметили в российском оборонном ведомстве.
2025-05-28 17:43:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи многоцелевого истребителя Су-35С и бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России выполнили боевое задание в интересах группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, Су-34 под прикрытием Су-35С совершил вылет с аэродрома базирования и нанес удар фугасными авиационными бомбами, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции, по опорному пункту и живой силе ВСУ.

После выполнения задания группа благополучно вернулась на базу. По информации разведки, цели были успешно поражены.

В Минобороны подчеркнули, что экипажи оперативно-тактической авиации круглосуточно выполняют боевые вылеты при любой погоде, применяя различные виды авиационных боеприпасов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#су-35 #армия #ВС РФ #су-34 #ВСУ #МО РФ #Центр
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