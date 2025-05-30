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Российские войска освободили Кондрашовку в Харьковской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад».
2025-05-30 12:42:08
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Кондрашовка в Харьковской области. Это стало заслугой подразделений из состава группировки войск «Запад».

Также за прошедшую неделю подразделениям группировки удалось освободить населенный пункт Строевка, который находится также в Харьковской области. Российское оборонное ведомство опубликовало видео с боями за этот населенный пункт

За неделю группировка нанесла огневое поражение живой силе и технике 10 украинских бригад, а также отряду погранслужбы Украины. За это время в зоне ответственности группировки войск «Запад» враг потерял более 1 495 боевиков, два танка, 13 боевых бронированных машин. 

Помимо этого, удалось уничтожить 83 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии, а также восемь станций радиоэлектронной и контрабатарейной борьбы. Взлетели на воздух 19 вражеских складов с боеприпасами. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #освобождение #группировка запад #Кондрашовка #Харьковскавя область
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