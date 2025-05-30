Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Кондрашовка в Харьковской области. Это стало заслугой подразделений из состава группировки войск «Запад».

Также за прошедшую неделю подразделениям группировки удалось освободить населенный пункт Строевка, который находится также в Харьковской области. Российское оборонное ведомство опубликовало видео с боями за этот населенный пункт.

За неделю группировка нанесла огневое поражение живой силе и технике 10 украинских бригад, а также отряду погранслужбы Украины. За это время в зоне ответственности группировки войск «Запад» враг потерял более 1 495 боевиков, два танка, 13 боевых бронированных машин.

Помимо этого, удалось уничтожить 83 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии, а также восемь станций радиоэлектронной и контрабатарейной борьбы. Взлетели на воздух 19 вражеских складов с боеприпасами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.