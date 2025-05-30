Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись с допросом украинского военнослужащего Максима Сурмы, оказавшегося в плену. Он рассказал, что его путь в армию начался с участия в событиях Майдана в 2014 году, за что, по его словам, участникам платили по $100.

Сурма утверждает, что участникам акций на Майдане рекомендовали не принимать пищу и напитки, так как, по слухам, в них могли подмешивать наркотики. Впоследствии он попал в тюрьму, а затем в колонию-поселение. После этого его призвали в ряды ВСУ.

По словам Сурмы, в украинской армии к солдатам относятся очень жестоко. Он заявил, что бойцам угрожают огнем на поражение за отказ выполнять приказы или отступление с позиций.

Другой пленный, захваченный бойцами российской группировки «Центр», рассказал, что согласился на участие в боевых действиях в обмен на амнистию, поскольку ему не нравилось находиться в тюрьме, где он занимал низкую позицию в неформальной иерархии заключенных. Он получил три срока. Если первые два «сидел мужиком», то на третьем «опустился до козла» - стал выполнять унизительные поручения и работать уборщиком.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.