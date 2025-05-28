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ВС РФ освободили Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР

Константиновку взяли под контроль подразделения группировки войск «Север», а Зеленое Поле - подразделения группировки войск «Восток».
2025-05-28 12:18:26
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении двух населенных пунктов в зоне специальной военной операции за сутки. 

Один из этих населенных пунктов - Константиновка, которая находится в Сумской области. Ее в результате активных действий взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Север».

Всего же в зоне ответственности группировки за сутки враг потерял до 210 боевиков. Помимо этого, ВСУ лишились шести автомобилей, четырех орудий, двух станций РЭБ и двух РЛС контрбатарейной борьбы. Взлетел на воздух украинский склад боеприпасов. 

Еще один освобожденный населенный пункт - Зеленое Поле на территории Донецкой Народной Республики. Им овладели подразделения группировки войск «Восток». 

При этом в зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли более 165 военнослужащих. Враг недосчитался склада боеприпасов, двух боевых бронированных машин, 10 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии и станции РЭБ. 

Ранее Минобороны России опубликовало подборку с уничтожением разведывательных БПЛА Украины. Они были сбиты нашими беспилотниками. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ДНР #Донбасс #сумская область #константиновка #Зеленое Поле
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