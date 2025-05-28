В Брянске открылся военный госпиталь

Участники специальной военной операции смогут получить высокотехнологичную медицинскую помощь в Брянске - там открыт филиал военного клинического госпиталя Минобороны.

Новый объект оснащен по последнему слову техники и рассчитан на 150 мест. Медцентр получил и медицинский автомобиль с рентгеновским оборудованием, и две вертолетные площадки.

В госпитале будут трудиться почти 300 врачей. Ежегодно медцентр может принимать и лечить в стационаре более 5 000 пациентов.

«Конечно, преимущественное право здесь будут иметь военнослужащие Вооруженных сил, пенсионеры Министерства обороны. Ну и, безусловно, мы будем рады видеть здесь и участников СВО, кто уже уволился из рядов Вооруженных сил и граждан области», - отметил начальник Главного военно- медицинского управления Министерства обороны РФ, начальник медицинской службы Вооруженных сил РФ Дмитрий Тришкин.

В середине мая сообщалось, что специалисты Военно-строительной компании завершили строительство нового лечебного корпуса филиала №4 Центрального военного клинического госпиталя им. Вишневского. В открытии приняли участие статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева и замминистра обороны генерал-майор Павел Фрадков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.