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Евкуров призвал новобранцев спортрот возрождать традиции ЦСКА

Торжественная церемония присяги прошла на базе крытого комплекса армейского клуба.
2025-05-31 14:45:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Новобранцы спортивных рот приняли присягу. В строю - 144 спортсмена, 23 из них - из новых регионов. Все они будут проходить военную службу.

Торжественная церемония прошла на базе крытого комплекса ЦСКА. В ней принял участие Юнус-Бек Евкуров. Замминистра обороны призвал новобранцев возрождать традиции армейского клуба и равняться на его прославленных спортсменов.

«Вы должны твердо, уверенно возрождать те традиции, которые были и есть в ЦСКА. Становиться первыми, становиться лучшими на всех направлениях своей деятельности», - сказал замглавы Минобороны.

Евкуров поздравил новобранцев от имени министра обороны с принятием военной присяги и вступлением в новую жизнь защитников Отечества и большого спорта России.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Спорт #армия #Минобороны России #Присяга #ЦСКА #Юнус-Бек Евкуров #Спортивные роты
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