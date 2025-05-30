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Умер легендарный разведчик Великой Отечественной Геннадий Юшкевич

Геннадий Владимирович Юшкевич ушел из жизни на 98-м году.
Андрей Аркадьев 2025-05-30 17:19:56
© Фото: Минобороны Белоруссии

В Минобороны Белоруссии сообщили о кончине ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Владимировича Юшкевича. Ему было 97 лет.

В годы войны он в 14 лет вступил в партизанскую группу «Чайка», а с 16 служил в разведывательной группе «Джек» 3-го Белорусского фронта. Участвовал в боях за Восточную Пруссию. Был награжден орденами Отечественной войны I и II степени и орденом Славы III степени.

С 2010 года Юшкевич состоял в почетном списке 5-й бригады Сил спецназначения. До последних лет активно участвовал в патриотических мероприятиях. Белорусское оборонное ведомство выразило соболезнования родным и близким ветерана.

Подробнее о легендарном ветеране читайте на нашем сайте.

#армия #белоруссия #Юшкевич #Ветеран
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