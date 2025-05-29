МО РФ показало видео с боями за Строевку в Харьковской области

Минобороны России опубликовало кадры с ходом освобождения населенного пункта Строевка в Харьковской области. Ее взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад».

На кадрах можно увидеть, как украинским боевикам наносится огневое поражение при помощи артиллерии и ударных беспилотников. Используя результаты этой огневой поддержки, российские штурмовые группы зашли на позиции противника. Наши бойцы зачистили дома и сооружения от присутствия военнослужащих Украины.

Знаменуя полное освобождение Строевки от неприятеля, военнослужащие ВС РФ установили флаг России на одном из зданий. В российском оборонном ведомстве отметили, что подразделения группировки продолжают продвижение вперед.

Также МО РФ показало видео с боями за Гнатовку на территории Донецкой Народной Республики. Над ней в честь освобождения также установили российский триколор.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.