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МО РФ показало видео с боями за Строевку в Харьковской области

Населенный пункт взяли под контроль военнослужащие подразделений группировки войск «Запад».
2025-05-29 13:18:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры с ходом освобождения населенного пункта Строевка в Харьковской области. Ее взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад».

На кадрах можно увидеть, как украинским боевикам наносится огневое поражение при помощи артиллерии и ударных беспилотников. Используя результаты этой огневой поддержки, российские штурмовые группы зашли на позиции противника. Наши бойцы зачистили дома и сооружения от присутствия военнослужащих Украины. 

Знаменуя полное освобождение Строевки от неприятеля, военнослужащие ВС РФ установили флаг России на одном из зданий. В российском оборонном ведомстве отметили, что подразделения группировки продолжают продвижение вперед. 

Также МО РФ показало видео с боями за Гнатовку на территории Донецкой Народной Республики. Над ней в честь освобождения также установили российский триколор. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #освобождение #Харьковская область #кадры #Строевка
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