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Белоусов поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником

Глава Минобороны РФ отметил мужество и героизм, с которым военнослужащие автомобильных войск выполняют задачи в зоне спецоперации.
2025-05-29 05:30:00
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником. Глава военного ведомства напомнил, что первая учебная автомобильная рота была создана 29 мая 1910 года. С того дня началось формирование системы автотехнического обеспечения Вооруженных Сил страны.

Военнослужащие автомобильных войск на протяжении 115 лет самоотверженно и мужественно исполняют свой долг, отметил Белоусов.

«Сегодня в ходе специальной военной операции воины-автомобилисты демонстрируют профессионализм и отвагу, с честью решают ответственные задачи по транспортировке грузов и личного состава, оказанию гуманитарной помощи, эвакуации больных и раненых», - говорится в обращении Министра.

Также Белоусов высоко оценил достижения конструкторских коллективов, благодаря которым создаются уникальные образцы современной автомобильной техники.

Министр обороны поблагодарил бойцов за верную службу и пожелал им здоровья, стойкости духа и успехов на благо Отечества.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #военные автомобилисты #поздравления #Белоусов
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