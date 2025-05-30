Артиллеристы 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили позиции ВСУ и боевую технику националистов киевского режима в зоне проведения СВО на Харьковском направлении.

В настоящее время войска ежесуточно продвигаться вперед, оттесняя врага от государственной границы для создания зоны безопасности приграничных регионов.

«Есть немаловажная задача, которую выполняют артиллерийские подразделения - это создание безопасной зоны вдоль границы Российской Федерации. Сегодня уничтожали противника, были поражены пулеметные расчеты, блиндажи, задачи выполнены успешно», - рассказал заместитель начальника артиллерии 44-го армейского корпуса с позывным Неман.

Уничтожение врага на этом направлении осуществляется планомерно, рассказывают бойцы. Список целей у них обширный, работы хватает. Расчеты артиллерийских установок и РСЗО находятся на круглосуточном боевом дежурстве. Они активно участвуют в контрбатарейной борьбе, подавлении точек запуска БПЛА, уничтожают укрепленные позиции, технику и личный состав подразделений ВСУ.

«Не даем противнику нормально работать, воспрещаем ему ротационные мероприятия, выдвижение резервов, уничтожаем его пусковые установки, артиллерийские орудия, минометы, танки, занимаемся разрушением блиндажей, дотов, позиций и опорных пунктов», - перечислил Неман.

Благодаря массированному артиллерийскому обстрелу удается нанести максимальный ущерб противнику. Кроме того, подобный натиск позволил нашим штурмовым группам существенно продвинуться на данном участке.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.