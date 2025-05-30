Спецназ, бойцы мотострелковых подразделений «Южной» группировки войск и дроноводы уничтожили две минометные позиции ВСУ в районе населенного пункта Предтечино в Донецкой народной республике.

Замаскированные позиции боевиков киевского режима с воздуха обнаружили наши дроны-разведчики. После координаты целей отправили артиллеристам.

Сначала расчеты гаубиц Д-20 нанесли точные удары по укрытиям боевиков, а затем операторы FPV-дронов завершили начатое.

В конце апреля ВСУ уже попадали под шквальный огонь ВС РФ в районе Предтечино. Тогда операторы наших ударных дронов сорвали попытку боевиков провести ротацию и уничтожили бронеавтомобиль «Козак» и пикап.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.