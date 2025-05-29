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Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО за сутки

Населенные пункты взяты под контроль в Харьковской области и Донецкой Народной Республике подразделениями группировок «Запад», «Юг» и «Центр».
2025-05-29 12:16:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы Российской Федерации освободили Строевку в Харьковской области, Гнатовку, Шевченко Первое в Донецкой Народной Республике. О взятии населенных пунктов говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

Строевку заняли подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий. Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности этой группировки превысили 200 военнослужащих.

Гнатовку освободили подразделения «Южной» группировки войск, а Шевченко Первое - подразделения группировки войск «Центр».

Кроме того, по данным российского оборонного ведомства, в течение суток нанесено поражение цеху производства ударных беспилотников, месту укрытия американской РСЗО HIMARS, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 137 районах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО
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