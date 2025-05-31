ВС РФ уничтожили два пункта управления БПЛА в районе Александро-Шультино

Артиллеристы 27-го полка Южной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками украинских боевиков.

Действие происходило в районе населенного пункта Александро-Шультино в Донецкой народной республике.

Видео боевой работы публикует Минобороны РФ.

На кадрах с дронов видно, как точечными ударами наши артиллеристы уничтожают выявленные ранее цели.

Расчеты орудий работали в тесной связке с операторами FPV-дронов, которые корректировали артиллерийский огонь и также наносили удары по позициям боевиков.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.