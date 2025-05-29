Фонд «Защитники Отечества» сможет помогать и действующим военнослужащим

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева предложила расширить полномочия фонда, наделив его возможностью вовлекать в адаптивный спорт не только ветеранов, но и действующих военнослужащих с инвалидностью.

В ходе заседания Совета по спорту, посвященного вопросам развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, она отметила, что в МО РФ стали обращаться по этому вопросу действующие военнослужащие. Они, несмотря на инвалидность, остались в ведомстве и продолжили службу. При этом у них нет таких возможностей, как у пользующихся поддержкой фонда «Защитники Отечества» демобилизованных.

«Было бы, наверное, правильно, чтобы фонд "Защитники Отечества" имел возможность официально поддерживать и действующих военнослужащих с инвалидностью, активно вовлекать их в спорт», - сказала Цивилева.

Президент России Владимир Путин, под председательством которого проходило заседание, поддержал предложение. Он сказал, что изменения будут внесены в соответствующий указ, на основе которого был создан фонд.

«Лучше расширить полномочия фонда, чем плодить еще какие-то дополнительные организации. У вас есть опыт, есть люди», - подчеркнул Путин.

Анна Цивилева добавила, что есть большой запрос и со стороны ветеранов предыдущих конфликтов и локальных войн, которые тоже хотят заниматься спортом. Она подчеркнула, что их тоже не хотелось бы потерять.

Ранее сообщалось, что Цивилева открыла Центр высокотехнологичного протезирования в Петербурге. Она подчеркнула, что сейчас идет активная работа над созданием сети современных региональных центров, чтобы участники спецоперации могли получать всю необходимую помощь рядом с домом, без изнурительных переездов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.