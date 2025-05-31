Расчет, буссоль, «коротыши»: как «Град» уничтожает вражеские позиции

«Первая батарея, да, принял, принял-принял. Расчет к бою, расчет к бою», - говорит командир взвода с позывным Яроха.

Проходит пара минут после обнаружения цели нашими операторами БПЛА - и расчет «Града» 164-й отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уже выезжает на огневую точку. Командир орудия в этот раз стоит за буссолью. Это артиллерийский прибор для ориентирования орудий. В момент работы в машине остаются наводчик и механик-водитель. Еще два бойца следят за небом.

«Дроны-камикадзе прилетают часто. Было - до 6 штук сразу прилетали. Работали, стреляли по ним, сбивали. "Баба-Яга" прилетает почти каждую ночь. И вот ребята недавно сбили», - рассказывает стрелок с позывным Арзамас.

Против воздушной угрозы со стороны противника у артиллеристов всего несколько приемов. Но все они отработаны и проверены временем. Главное при выезде на задачу - скорость работы и мгновенная маскировка машины сразу же после нее.

У артиллеристов есть буквально несколько минут, чтобы свернуться и быстро покинуть огневую позицию. Сразу же после работы «Града» начинают летать вражеские разведывательные и ударные БПЛА. Поэтому времени действительно мало.

В этот раз расчет отработал по пункту воздушной разведки украинских боевиков. По данным наших операторов БПЛА, на одной точке одновременно находилось как минимум пять вражеских «птичников». Точный и быстрый удар РСЗО «Град» - и от расчета БПЛА противника осталось только куча песка.

Эта песчаная почва иногда усложняет работу нашим артиллеристам.

«Он рыхлый, и бывает в некоторые моменты приходится включать полный привод и проезжать затруднительные участки», - рассказывает механик-водитель с позывным Сверчок.

Цели между расчетами распределяются в зависимости от характера обнаруженного объекта и расстояния до него.

«Есть боеприпасы, которые стреляют до 17 км, есть которые больше 17 км стреляют. Те, которые недалеко стреляют, мы называем "коротыши". Они чуть полегче, чуть-чуть поточнее бьют, но стреляют недалеко», - рассказал командир взвода с позывным Яроха.

По словам командира, каждый боец расчета - абсолютно универсальный солдат. Все артиллеристы взаимозаменяемые, работают на РСЗО давно и слаженно.

С наступлением лета работы у артиллеристов стало только больше. Бойцы поддерживают наступление наших штурмовиков, срывают контратаки противника и реагируют на попытки врага провести ротацию или возобновить снабжение по логическим путям.

«Что в холодное время, что в жаркое - просто меняется температура заряда у ракет. Ну, меняешь ты прицел просто, и все. А так - ну ничего не ощущается. Визуально только, и все. Ярче», - говорит наводчик с позывным Кадет.

Кадет подписал контракт еще в 2021 году, в спецоперации принимает участие с самого начала. Боевой путь начинал с работы на «Акации», а на «Граде» уже больше года.

Чем больше фронт на Краснолиманском направлении приходит в движение, тем больше работы у артиллеристов и тем сильнее украинские боевики пытаются сдержать наше продвижение при помощи своего единственного и уже неработающего козыря - дронов.