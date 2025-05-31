Агитпоезд Минобороны России прибыл в Белогорск

Агитационный поезд Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!» сделал остановку в городе Белогорск Амурской области. На перроне вокзала состоялся торжественный митинг, в котором с приветственной речью выступили временно исполняющий обязанности заместителя командующего общевойсковой армии Восточного военного округа по военно-политической работе Виктор Камоза, председатель Белогорского городского Совета народных депутатов Виктория Гратий.

Руководитель акции капитан 1-го ранга Сергей Собокарь наградил медалями Министерства обороны «За помощь и милосердие» представителей волонтерского движения, местного духовенства и организаций, оказывающих помощь военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Кроме того, в ходе мероприятия руководитель акции Сергей Собокарь вручил представителю отряда «Патриот» школы №4 города Белогорска сертификат о присвоении имени Героя Специальной военной операции кавалера трех орденов Мужества, гвардии старшего лейтенанта Шуйского Вадима Дмитриевича. А также юнармейскому отряду «Дружина» школы села Васильевка было присвоено имя Героя Специальной военной операции кавалера ордена Мужества рядового Добренко Даниила Олеговича, а также вручены удостоверения и юнармейские книжки 15-ти школьникам, принявших клятву и вступивших в ряды юнармейского движения.

Вниманию посетителей были представлены различные экспозиции, рассказывающие о боевом пути и ратных подвигах Российской армии со времен Великой Отечественной войны до проведения специальной военной операции.

Зрители увидели современные образцы вооружения, стоящие на вооружении российской армии, интерактивные тренажеры, архивные документы, геральдику, а также трофейную технику иностранного производства, добытую в боях нашими военнослужащими.

В тематическом вагоне Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации «Служение Отечеству - мой выбор!» лекторы экспозиции, представители Военного университета имени князя Александра Невского, рассказали жителям Белогорска о высших учебных заведениях Минобороны России и преимуществе военного образования.

Следующая остановка агитационно-пропагандистского поезда Министерства обороны Российской Федерации «Единство в памяти. Сила в подвиге!» запланирована в городе Благовещенске.

Целью акции является демонстрация единства армии и общества, противодействие фальсификации истории, рассказ о героических ратных буднях и достижениях Вооруженных Сил Российской Федерации.

3а 75 дней железнодорожный состав преодолеет более 33 тысяч километров по территории всех военных округов, посетит 75 городов и населенных пунктов в 61 субъекте Российской Федерации.

Материал подготовили Гоар Хачатурян и Николай Баранов.