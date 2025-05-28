Министр обороны России Андрей Белоусов принял участие в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке. Об этом сообщает МО РФ.

Отмечено, что в ходе заседания участники обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности организации, а также актуальные вопросы военного сотрудничества. При этом Белоусов отметил необходимость активно развивать взаимодействие оборонных ведомств.

«Это позволит укрепить наше внутриблоковое единство при решении вопросов региональной безопасности. Также важно углублять сотрудничество организации с другими международными интеграционными объединениями, в первую очередь с СНГ и ШОС», - сказал он.

При этом Андрей Белоусов заметил, что все это приведет к устойчивому росту авторитета ОДКБ и повысит ее эффективность в обеспечении безопасности.

Минобороны России также добавило, что в ходе заседания главы оборонных ведомств ОДКБ приняли документы относительно планирования развития военного сотрудничества на 2026-2030 годы.

МО РФ сообщило, что в заседании приняли участие главы оборонных ведомств России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также генсек ОДКБ и начальник Объединенного штаба организации. До начала заседания главы оборонных ведомств возложили цветы к Вечному огню на площади Победы Бишкека. Они почтили минутой молчания память воинов, погибших в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что Андрей Белоусов провел переговоры с коллегой из Киргизии. По итогам этого общения Россия и Киргизия утвердили Программу стратегического партнерства двух стран в военной области на 2026-2030 годы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.