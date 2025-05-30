Четыре ФАБ-500 разнесли пункт временной дислокации ВСУ в районе Комара

Минобороны России сообщает об уничтожении пункта временной дислокации украинских боевиков в зоне специальной военной операции. Это сделали летчики воздушно-космических сил.

Отмечено, что пункт временной дислокации принадлежал подразделению 141-й бригады ВСУ. Он находился в районе населенного пункта Комар в Волновахском районе.

Российское оборонное ведомство уточнило, что удар наносился четырьмя авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции.

Ранее сообщалось, что вертолеты армейской авиации ВКС России сожгли бронетехнику ВСУ. В состав ударной группы вошли разведывательно-ударный Ка-52М, ударный Ми-28НМ и многоцелевой Ми-8.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.