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Четыре ФАБ-500 разнесли пункт временной дислокации ВСУ в районе Комара

Авиабомбы были оборудованы универсальными модулями планирования и коррекции.
2025-05-30 18:47:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении пункта временной дислокации украинских боевиков в зоне специальной военной операции. Это сделали летчики воздушно-космических сил. 

Отмечено, что пункт временной дислокации принадлежал подразделению 141-й бригады ВСУ. Он находился в районе населенного пункта Комар в Волновахском районе. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что удар наносился четырьмя авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции. 

Ранее сообщалось, что вертолеты армейской авиации ВКС России сожгли бронетехнику ВСУ. В состав ударной группы вошли разведывательно-ударный Ка-52М, ударный Ми-28НМ и многоцелевой Ми-8. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Авиабомбы #комар #фаб-500 #волновахский район #Пункт временной дислокации
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