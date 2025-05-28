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Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Глава государства отметил героизм пограничников в годы Великой Отечественной войны и в зоне спецоперации.
Ян Брацкий 2025-05-28 00:14:32
© Фото: Kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин поздравил личный состав, ветеранов и гражданский персонал Пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником.

«Поздравляю с профессиональным праздником - Днем пограничника. Особые слова признательности и самые теплые пожелания - ветеранам, всем, кто посвятил свою жизнь защите рубежей Родины», - отметил Путин.

Глава государства пообещал, что страна никогда не забудет тех, кто первым встретил врага в июне 1941-го года. Этот бессмертный героизм стал одним из символов всенародного сопротивления и предвестником Великой Победы, уточнил глава государства.

Слава поколения победителей и сегодня приумножает наши силы и решимость отстаивать интересы Отечества и его территориальную целостность, сказал российский лидер.

«В ходе специальной военной операции подразделения пограничных органов ФСБ России не раз героически, с честью проявили себя в решении сложных и ответственных задач и сейчас действуют так же грамотно, стойко и бесстрашно», - сказал президент.

Владимир Путин выразил уверенность, что российские пограничники и впредь смогут дать отпор любой угрозе и пресекут попытки нарушения Государственной границы РФ.

Президент пожелал бойцам Пограничной службы ФСБ России успехов, счастья и здоровья, поблагодарил за верную службу Родине и народу.

#ВС РФ #праздник #Путин #день пограничника #Кремль
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