Расчеты «Панцирей» уничтожили вертолет «противника» на Камчатке

На полигоне Радыгино на Камчатке прошли учения подразделений ПВО. Стрельбы провели расчеты ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

Цели находятся на расстоянии двух километров. Экипажи должны сначала обнаружить их, классифицировать, сопроводить и по команде уничтожить.

После решения боевых задач на полигоне «Панцири» сменили позиции, чтобы не попасть под возможный ответный удар условного противника.

«Панцирь-С1» - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.