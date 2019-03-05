Первую эскадрилью сформировали на военном аэродроме в Туве

В Республике Тыва сформирована смешанная авиационная эскадрилья, которая структурно входит в состав отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа.

«Это первое авиационное подразделение в Туве. На вооружение эскадрильи находятся вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" и самолеты Ан-26», - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Новая авиационная эскадрилья будет базироваться в городе Кызыле, рассказал на торжественном построении командующий 14 Армии ВВС и ПВО Центрального военного округа Александр Татаренко.

«Эскадрилья будет обеспечивать безопасность в зоне ответственности, боевую подготовку мотострелковой бригады, которая дислоцирована в Туве, поисково-спасательные мероприятия при запуске и посадке космических аппаратов, а также выполнять задачи по ликвидации ЧС», - отметил Татаренко.

Ранее летный и инженерный составы, три самолета Ан-26 и четыре вертолета Ми-8АМТШ-В были перебазированы из Екатеринбурга и Новосибирска в Кызыл.