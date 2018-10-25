Российские и китайские моряки провели маневры в Желтом море

Отряд кораблей ТОФ провел в Желтом море двусторонние учения с китайскими ВМС. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

«После выхода из Циндао боевые корабли Тихоокеанского флота и ВМС НОАК провели в Желтом море двусторонние учения, в ходе которых отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи», - сказано в сообщении.

Ранее, 21 октября, отряд кораблей во главе с флагманом ТОФ ракетным крейсером «Варяг» прибыл в китайский порт Циндао в рамках делового визита.

Корабли ТОФ отправились в дальний трехмесячный поход из Владивостока 1 октября. За это время они провели ряд частных учений и тренировок в море, а также посетили порты Японии и Южной Кореи.