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«Стрижи» показали красочное авиационное шоу в небе над Костромой

Вадим Синицын
19:02 06.10.2018
Для пришедших на патриотическую акцию «Твой выбор» в Костроме выступали знаменитые асы из пилотажной группы «Стрижи». Четыре авиатора на МиГ-29 показали яркое авиационное шоу.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В Костроме прошла патриотическая акция «Твой выбор», на которую собрался практически весь город. Для пришедших на праздник выступали знаменитые асы из пилотажной группы «Стрижи». Четыре самолета МиГ-29 показали авиационное шоу.

Акция «Твой выбор» призвана обратить внимание молодых людей на военную службу по контракту. Для этой цели на главной площади Костромы работали мобильные пункты отбора для тех, кто заинтересовался военной карьерой. В мероприятии принял участие заместитель министра обороны России Николай Панков.

«Для нашей отечественной армии явление достаточно новое. У нас традиционно со времен военного министра Милютина существовала призывная армии, а ранее армия рекрутская. Вот сейчас мы делаем крен на создание профессиональной армии, которая комплектуется по смешанному принципу. В ней служат и призывники, но их уже гораздо меньше, чем военнослужащих-контрактников», - отметил Панков.

Замминистра обороны напомнил, что костромская земля дала России немало достойных защитников. В память об их подвигах руководству региона передали исторические копии Знамени Победы и боевых знамен двух артиллерийских полков, которые сформировали в Костроме в годы Великой Отечественной войны.

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