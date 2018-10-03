Тысячи сирийских беженцев вернулись в свои дома за прошедшую неделю

Среди возвратившихся и те, кто пережидал войну за рубежом, и те, кто находился в других районах республики.

Продолжается работа по созданию демилитаризованной зоны в провинции Идлиб. Там бесперебойно действуют гуманитарные коридоры для выхода мирного населения.

В освобожденных районах восстанавливаются жилые дома и объекты социальной инфраструктуры: водоочистные станции, школы, хлебопекарни, детские сады, школы и промышленные предприятия. Все это способствует возвращению беженцев.