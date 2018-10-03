Заоблачные рубежи ВКС: Минобороны показало достижения Космических войск в инфографике

Орбитальная группировка России переживает процесс стремительного совершенствования и обновления, в настоящее время в ее составе сегодня находится более 150 космических аппаратов, сообщили в Министерстве обороны. Ведомство опубликовало инфографику, в которой приведены итоги 2018 года по работе Космических войск ВКС РФ.

Цифры за 2018 год были обнародованы в преддверии Дня Космических войск ВКС, который в отмечается 4 октября. В этот день в 1957 году с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Именно специалисты воинских формирований Космических войск осуществляли подготовку, запуск и управление космическим аппаратом.

Так, судя по данным Минобороны, в этом году в нынешнем году было проведено более 500 тысяч запусков с космическими аппаратами российской орбитальной группировки, свыше 40 пусков отечественных и иностранных баллистических ракет и ракет космического назначения. Кроме того, было проведено более трех тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки.

За 2018 год около 900 космических объектов обнаружили и приняли на сопровождение Космические войска, а свыше пятисот аппаратов были выведены на орбиты, сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что в этом году вынесено десять предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами орбитальной группировки, при этом 180 космических объектов прекратили баллистическое существование.

Как добавили в Минобороны РФ, всего в целях совершенствования наземного комплекса управления космическими аппаратами в Космических войсках в настоящее время ведется около 30 опытно-конструкторских работ.

Также за год было проведено 14 запусков космических аппаратов с космодромов Плесецк, Байконур и Восточный, при этом шесть запусков с космодрома Плесецк - ракет космического назначения и межконтинентальных баллистических ракет.