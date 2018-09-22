В «Доме Юнармии» прошли профессиональные мастер-классы

Канал «Звезда» открыл юнармейцам секреты профессии журналиста - телеведущая Ирина Лосик провела для школьников мастер-класс, который состоялся в «Доме Юнармии». Журналист рассказала подросткам о жизни телекомпании, особенностях своей работы, выборе творческого пути и журналистской этике.

«Все ведут свои соцсети, кто Facebook, кто «ВКонтакте», кто Instagram. Для того, чтобы, как мне кажется, качественно все это делать, надо уметь хорошо говорить, надо уметь правильно снимать, поэтому я думаю, что-то полезное наверное, они подчерпнут и всеми этими рассказанными мною приемами обязательно воспользуются», - отметила Лосик.

В «Доме Юнармии» прошли и другие мастер-классы, в том числе, по актерскому мастерству, волейболу, разборке автомата и общей физической подготовке. Также открылись секции пауэрлифтинга, киноиндустрии и танцев.

Военно-патриотическое движение специально подготовило программы для детей в творческих, спортивных, а главное, научных областях. Ребята будут заниматься в кружках по робототехнике, сборке квадрокоптеров и квадроциклов.

В подготовке принимало участие и ДОСААФ - вместе с «Юнармией» оно организовало «Школу юного кинолога».