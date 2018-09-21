Ильин провел встречу со спецпредставителем МИД Норвегии по Сирии и Ираку

Первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Евгений Ильин провел консультацию со специальным представителем по Сирии и Ираку МИД Норвегии Кнутом-Эйливом Лейном

«21 сентября в Главном управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации по инициативе норвежской стороны был принят специальный представитель по Сирии и Ираку МИД Норвегии К.Лейн», - сообщили в Минобороны РФ.

Норвежский дипломат был проинформирован о российских оценках ситуации в сирийской зоне деэскалации Идлиб в контексте договоренностей, достигнутых руководителями России, Ирана и Турции в Тегеране 7 сентября, а также о деятельности российских военнослужащих в Сирии по оказанию гуманитарной помощи населению, разминированию и содействию в возвращении беженцев.

Подчеркнута важность согласованных международных усилий по созданию условий для возвращения сирийцев из-за рубежа к местам постоянного проживания.

Встреча прошла в конструктивном ключе, отметили в российском военном ведомстве.