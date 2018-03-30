Пуск новейшей ракеты «Сармат» сняли на видео

На государственном испытательном космодроме «Плесецк» проведены очередные бросковые испытания новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса.

Предстартовые операции осуществлялись строго по намеченной программе. Данное испытание позволило подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты. Кроме того, РВСН оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса, оснащенного данной МБР.

МБР тяжелого класса «Сармат» заменят ракеты «Воевода».