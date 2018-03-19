Российские военные обеспечили горячим питанием более 10 тысяч сирийцев

Российские военнослужащие на пунктах пропуска и в лагерях для беженцев обеспечили горячим питанием 10 400 мирных жителей, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

По словам Золотухина, также в Восточную Гуту доставлено две тысячи дополнительных комплектов постельных принадлежностей.

Речь идет о матрасах, подушках, одеялах, которые будут розданы в лагере для беженцев из Восточной Гуты.

При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты.

С утра 19 марта более шести тысяч человек покинули Восточную Гуту через пункт пропуска в населенном пункте Хаммурия.