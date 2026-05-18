«Град» сорвал ротацию украинских боевиков на правом берегу Днепра

Развернув боевую машину из походного положения в боевое, артиллеристы навели установку на цель и нанесли удар по позиции ВСУ 122-мм осколочно-фугасными реактивными снарядами.
18-05-2026 16:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск Днепр нанес удар по району сосредоточения ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, артиллеристы Ивановского соединения ВДВ получили координаты цели и оперативно выдвинулись на огневую позицию. После развертывания установки расчет выполнил залп 122-миллиметровыми осколочно-фугасными реактивными снарядами по позициям украинских подразделений. Командир взвода реактивной батареи с позывным Турист заявил, что подразделение ежедневно выполняет боевые задачи и не позволяет противнику пересекать Днепр.

В Минобороны сообщили, что после удара расчет покинул позицию, чтобы избежать ответного огня. По данным разведки, действия военнослужащих сорвали ротацию подразделений ВСУ и подвоз боеприпасов к украинским позициям на правом берегу реки.

Ранее сообщалось, что расчет РСЗО «Град» 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар по опорному пункту формирований ВСУ, уничтожив скопление живой силы противника на Днепропетровском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #спецоперация #РСЗО #Град #Днепр #Херсонская область
