Студенты, проходящие службу в ВБпС, пообщались с близкими по телемосту

Для студентов, проходящих службу в подразделениях войск беспилотных систем группировки «Запад» провели телемост с родными, друзьями и преподавателями. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что ежедневно по всей стране студенты вузов, техникумов и колледжей добровольно подают заявления для службы в ВБпС. Телемост провели в зоне спецоперации для студентов Ефремовского химико-технологического техникума, заключивших контракт с Минобороны.

Несмотря на плотный график боевой подготовки, занятий по сборке, доработке и практическому применению беспилотников, связь с гражданской жизнью не прерывается. В формате видеоконференции студенты-контрактники смогли пообщаться с теми, кто их поддерживает.

В телемосте приняли участие операторы беспилотников отдельного батальона беспилотных систем 1-й гвардейской танковой армии Алексей Новиков и Егор Хлапов, а также командир отделения Сергей Козлов и оператор FPV-дронов Максим Аскретков из дивизиона противодействия БПЛА 202-й зенитной ракетной бригады.

«Сегодня происходит мероприятие - телемост. Для того, чтобы военнослужащие, не так давно прибывшие, пообщались со своими родными, близкими, с преподавателями. Также приглашены много будущих кандидатов, которые хотят услышать, как проходит обучение, проходит служба, чему здесь учат, условия проживания», - рассказал заместитель командира дивизиона противодействия БПЛА по военно-политической работе с позывным Лом.

По его словам, прибывающие военнослужащие - совсем разные люди. Но их всех объединяет, что они пошли на военную службу, чтобы защитить своих родных и близких.

«Наша непосредственная задача - уничтожение больших беспилотных летательных аппаратов, которые практически ежедневно наносят террористические удары по нашим городам, по родным и близким. Чтобы это исключить - они прибыли для этой цели», - объяснил замкомандира.

Для бойцов, которые продолжают дистанционно осваивать гражданские специальности, встреча стала важным событием. Преподаватели пожелали им успехов в освоении военной профессии. Друзья и родные, как отметили военнослужащие, гордятся их осознанным решением.

Командиры подразделений подчеркивают - поддержка близких и сохранение связи с учебными заведениями это важная часть сопровождения молодых контрактников. Сегодня, выполняя боевые задачи, они учатся самостоятельности и ответственности.

Ранее Минобороны России поделилось кадрами, на которых студенты Ефремовского химико-технологического техникума Алексей Новиков и Егор Хлапов рассказали, почему решили добровольно подписать контракт и пойти служить в войска беспилотных систем. По словам военнослужащих, интерес к современным технологиям и желание приносить реальную пользу стали главными причинами их выбора. Молодые люди отмечают, что сегодня все больше студентов техникумов и колледжей добровольно выбирают службу в подразделениях БпС.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.