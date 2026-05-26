Штурмовики-забайкальцы рассказали, как освободили Добропасово

Штурмовики группировки войск «Восток» рассказали подробности освобождения Добропасово в Днепропетровской области. Соответствующие кадры предоставило Минобороны России.

В оборонном ведомстве сообщили, что населенный пункт заняли бойцы 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии. Добропасово представляло собой крупный узел обороны украинских боевиков.

Штурмовик с позывным «Парамон» рассказал, как бойцы использовали сильный ливень. Также для скрытного подхода к позициям противника пришлась кстати густая растительность.

«Двигались как можно более скрытно, лесополками, вела наша "птичка". Выбирали по погоде, шли в очень сильный ливень. Я не видел для себя препятствий. Шел свободно. Укрывался только в лесополках - листва сейчас позволяет, очень густая растительность», - объяснил Парамон.

По словам штурмовика, противник не ждал наших бойцов и обнаружил их только тогда, когда они уже зашли в деревню. Он отметил, что наши бойцы шли смело и уверенно, новички не падали духом и четко выполняли команды.

О том, как противник пытался применять вероломную тактику при сдаче в плен, рассказал штурмовик с позывным «Талант». Он объяснил, что группы наших бойцов накапливались по два-три человека, после чего шли на штурм.

«Противник огрызался. Пытался делать вид, что сдается в плен, но в последний момент открывал огонь. Как нас учили, мы в ответ сразу открывали огонь на уничтожение», - вспомнил Талант.

Штурмовик с позывным «Дорох» поделился подробностями работы боевых двоек. Они аккуратно вскрывали огневые точки и передавали безопасные маршруты остальным группам.

«Наша первая двойка заходила по лесополосе, находили пункты противника. Так как ребята опытные, прошли хорошо, аккуратно. После этого они нам сообщили маршрут, как продвигались, где находились растяжки и все боевые точки противника. Мы прошли, продвинулись, двойка за двойкой постепенно прошли Добропасово», - рассказал Дорох.

В результате ожесточенных боев воины-забайкальцы выбили боевиков с занимаемых позиций. Они взяли под контроль свыше 400 строений. Потери ВСУ составили более двух рот из состава 82-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад. Также было уничтожено семь броневиков, 12 НРТК и 25 тяжелых гексакоптеров «Баба-яга».

Взятие под контроль Добропасово имеет важное тактическое значение. Оно открывает возможности для дальнейшего продвижения наших штурмовиков на северном направлении.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.