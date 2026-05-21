Экипаж «Солнцепека» ночью разгромил опорники и боевиков ВСУ

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» подразделения войск РХБЗ 44-го арамейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил опорные пункты и скопления боевиков подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Сумской области в ночное время суток. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ходе воздушной разведки с применением БПЛА войск беспилотных систем было вскрыто скопление живой силы противника на укрепленных позициях. После получения координат целей расчет ТОС-1А «Солнцепек» выдвинулся на огневую позицию, развернул боевую машину и произвел залп, который не оставляет шансов противнику. Термобарическими боеприпасами цели были полностью уничтожены.

По завершении огневого поражения личный состав выполнил противоогневой маневр и покинул огневую позицию. Уничтожение боевиков ВСУ обеспечило продвижение наших штурмовых групп на важном участке фронта.

«Получили координаты со скоплением живой силы противника. Оперативно выдвинулись на позицию. Отработали. Вернулись в район. Все быстро и оперативно», - рассказал оператор-наводчик боевой машины ТОС-1А с позывным Лютик.

Специалисты РХБ защиты группировки «Север» отмечают высокую огневую мощь боевой машины ТОС-1А и ее маневренность, она отлично зарекомендовала себя в ходе СВО. Также применения военнослужащими термобарических боеприпасов позволяет проводить уничтожение боевиков ВСУ, укрывшихся в окопах, укрепленных сооружениях или бронетехнике.

«В целом машина неприхотливая, очень удобно работать с ней. Не было таких сложных каких-то моментов или что-то, чтобы у нас какие-то неполадки глобальные, критические были», - поделился командир боевой машины с позывным Волшебник.

Работать ночью экипажам боевых машин приходится едва ли не чаще, чем днем. Это безопаснее, и дополнительно создает эффект неожиданности для противника. Те же, кому посчастливилось остаться вне зоны поражения, чаще всего предпочитают покинуть позиции и отступить, освобождая путь российским войскам.

Попадая в цель, термобарический снаряд распыляет, а затем воспламеняет взрывоопасную смесь. Температура несколько тысяч градусов - уничтожают все живое.

Особая роль в работе экипажей отводится их индивидуальной защите. Используются современные средства противоосколочной экипировки, которая создана из негорючих материалов и позволяет в случае нештатной ситуации сохранить жизнь и здоровье экипажу.

По словам Волшебника, важнейшее преимущество ТОС-1А - возможность поражать цели на дальних расстояниях, в том числе небольшие блиндажи. Система уверенно работает в любых условиях: на холмистой местности, в низинах, при плохой погоде. Даже при отсутствии внешней корректировки или визуального контакта расчет может навестись через метеостанцию и гарантированно поразить цель.

Координация действий осуществляется через штатные средства связи, налаженные каналы передачи данных и закрытую систему обмена информацией. Это позволяет оперативно принимать решения и выполнять задачи, поставленные командованием, повышает эффективность и обеспечивает стабильную работу в любых условиях.

Ранее экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» уничтожил укрепленный узел обороны ВСУ в Запорожской области.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов.