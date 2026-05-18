Ночью над регионами РФ сбили 50 украинских дронов

Средства ПВО сработали в Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Азовского моря.
18-05-2026 07:40
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие сбили ночью над регионами РФ 50 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 21.00 мск 17 мая до 07.00 мск 18 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что дроны сбили в небе над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, а также в Краснодарском крае. Кроме того, уничтожение БПЛА подтвердили в Республике Крым и над акваторией Азовского моря.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 16 мая в течение пяти часов сбили 89 беспилотников киевского режима над регионами РФ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #Беспилотники ВСУ
