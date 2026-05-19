ВС РФ приступили к учениям по подготовке и применению ядерных сил

Вооруженные силы Российской Федерации начали проводить учения по подготовке к применению ядерного вооружения. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что маневры с участием Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации, а также части сил Ленинградского и Центрального военных округов будут проходить с 19 по 21 мая.

«В ходе практических действий войск планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что маневры направлены на совершенствование работы руководящего и оперативного состава, проверку уровня подготовки войск, а также отработку вопросов организации управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения. Кроме того, планируется отработать взаимодействие и применение ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.

Всего в учениях задействуют 64 тысячи военнослужащих, свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок.

Ранее сообщалось, что в Эстонии стартовали крупнейшие ежегодные военные учения «Весенний шторм» с участием ВСУ. В мероприятиях принимают участие военные из 15 стран-союзников по НАТО и Украины.

