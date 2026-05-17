Экипаж Су-34 ликвидировал дроноводов ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны России сообщает об уничтожении пункта управления беспилотными аппаратами ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. Им удалось уничтожить не только пункт управления дронами, но и украинских боевиков.

После тог как экипаж нанес удар, разведка подтвердила уничтожение намеченной цели. Также российское оборонное ведомство уточнило, что после отделения бомб от пилонов истребителя-бомбардировщика летчики благополучно вернулись на аэродром, с которого был совершен вылет.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-35С прикрыл вертолеты, атаковавшие живую силу ВСУ. Боевое дежурство выполнялось в интересах группировки войск «Юг».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.