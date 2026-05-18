Балтийский флот отмечает 323-ю годовщину со дня основания

Сегодня военные моряки несут службу на важнейших участках Мирового океана, а морские пехотинцы сражаются на полях специальной военной операции.
18-05-2026 05:52
© Фото: ТРК «Звезда»

Балтийский флот более трех веков стоит на страже морских границ Российской Федерации. Главком ВМФ, адмирал флота Александр Моисеев, поздравил военнослужащих и ветеранов Балтийского флота с праздником - 323-й годовщиной со дня образования.

Славная летопись флота началась в 1703 году, когда 30 шлюпок под командованием Петра Первого захватили в устье Невы два шведских корабля. Это первая, но далеко не последняя победа моряков-балтийцев. Во время Великой Отечественной моряки защищали Ленинград, освобождали Прибалтику и помогали в штурме Кенигсберга.

Сегодня военные моряки несут службу на важнейших участках Мирового океана, а морские пехотинцы сражаются на полях специальной военной операции. За время СВО тысячи военнослужащих Балтийского флота были удостоены различных наград.

Ранее малый ракетный корабль «Буря» проекта 22800 «Каракурт», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр-НК», официально приняли в состав Военно-морского флота России. Торжественная церемония подъема Андреевского флага прошла в Балтийске.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов. 

#армия #Балтийский флот #праздник #годовщина #ветераны #военнослужащие #Морские пехотинцы #адмирал флота
