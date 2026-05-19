МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроны на оптоволокне уничтожили БТР и багги ВСУ в Запорожской области

В результате первого же точного попадания багги был полностью уничтожен вместе с перевозимым имуществом. При этом военнослужащие ВСУ бросили свое транспортное средство.
19-05-2026 17:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Ульяновские десантники с помощью FPV-дронов на оптоволокне уничтожили багги и бронетранспортер ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, расчеты беспилотников Ульяновского десантно-штурмового соединения продолжают наносить удары по технике, живой силе и объектам инфраструктуры противника, в том числе в глубоком тылу.

Во время воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили скоростной автомобиль типа багги с украинскими военнослужащими. Цель находилась более чем в 50 километрах от линии боевого соприкосновения. Для удара использовался FPV-дрон с оптоволоконным каналом управления, устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы. Как отметили в Минобороны, после первого точного попадания багги был полностью уничтожен вместе с перевозимым имуществом.

Кроме того, в ночное время десантники выявили бронетранспортер ВСУ, который проводил ротацию личного состава в лесополосе. Операторы использовали тепловизионные модули и оптоволоконную систему управления дроном. В результате удара бронетранспортер удалось вывести из строя, ротация украинских подразделений была сорвана.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что подразделения также выявляют и уничтожают ретрансляторы и средства связи, используемые для управления украинскими беспилотниками. Это позволяет нарушать координацию ВСУ и обеспечивать работу российских ударных расчетов.

Операторы FPV-дронов способны поражать цели на расстоянии свыше 50 километров от линии фронта, а взаимодействие с разведкой в режиме реального времени помогает наносить точные удары по технике и тыловой инфраструктуре противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #дроны #запорожская область #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 