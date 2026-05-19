Дроны на оптоволокне уничтожили БТР и багги ВСУ в Запорожской области

Ульяновские десантники с помощью FPV-дронов на оптоволокне уничтожили багги и бронетранспортер ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, расчеты беспилотников Ульяновского десантно-штурмового соединения продолжают наносить удары по технике, живой силе и объектам инфраструктуры противника, в том числе в глубоком тылу.

Во время воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили скоростной автомобиль типа багги с украинскими военнослужащими. Цель находилась более чем в 50 километрах от линии боевого соприкосновения. Для удара использовался FPV-дрон с оптоволоконным каналом управления, устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы. Как отметили в Минобороны, после первого точного попадания багги был полностью уничтожен вместе с перевозимым имуществом.

Кроме того, в ночное время десантники выявили бронетранспортер ВСУ, который проводил ротацию личного состава в лесополосе. Операторы использовали тепловизионные модули и оптоволоконную систему управления дроном. В результате удара бронетранспортер удалось вывести из строя, ротация украинских подразделений была сорвана.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что подразделения также выявляют и уничтожают ретрансляторы и средства связи, используемые для управления украинскими беспилотниками. Это позволяет нарушать координацию ВСУ и обеспечивать работу российских ударных расчетов.

Операторы FPV-дронов способны поражать цели на расстоянии свыше 50 километров от линии фронта, а взаимодействие с разведкой в режиме реального времени помогает наносить точные удары по технике и тыловой инфраструктуре противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.