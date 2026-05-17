Су-35С прикрыл вертолеты, атаковавшие живую силу ВСУ

Боевое дежурство многоцелевых истребителей выполнялось в интересах «Южной» группировки войск.
17-05-2026 18:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С ВКС РФ осуществил боевое дежурство в зоне проведения спецоперации. Соответствующие кадры продемонстрировало Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что дежурство в воздухе осуществлялось в интересах «Южной» группировки войск. Его целью было прикрытие действий вертолетов армейской авиации, которые нанесли удары по боевикам ВСУ и пунктам их временной дислокации.

В Минобороны подчеркнули, что летчики ВКС России совершают боевые вылеты в любое время суток. Они делают это при любых погодных условиях. При этом самолеты несут различные типы авиационных вооружений.

Ранее российское военное ведомство предоставило кадры удара экипажа Су-34 по опорнику ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад». Экипаж истребителя-бомбардировщика применил авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции. На видео показаны выруливающий на полосу Су-34, его взлет и набор высоты. Также в ролик вошли кадры из кабины экипажа и момент сброса боеприпасов в полете.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#авиация #армия #ВКС РФ #Минобороны России #истребители #су-35с #ударные вертолеты #Южная группировка войск #Воздушное прикрытие
