Су-35С прикрыл вертолеты, атаковавшие живую силу ВСУ

Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С ВКС РФ осуществил боевое дежурство в зоне проведения спецоперации. Соответствующие кадры продемонстрировало Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что дежурство в воздухе осуществлялось в интересах «Южной» группировки войск. Его целью было прикрытие действий вертолетов армейской авиации, которые нанесли удары по боевикам ВСУ и пунктам их временной дислокации.

В Минобороны подчеркнули, что летчики ВКС России совершают боевые вылеты в любое время суток. Они делают это при любых погодных условиях. При этом самолеты несут различные типы авиационных вооружений.

Ранее российское военное ведомство предоставило кадры удара экипажа Су-34 по опорнику ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад». Экипаж истребителя-бомбардировщика применил авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции. На видео показаны выруливающий на полосу Су-34, его взлет и набор высоты. Также в ролик вошли кадры из кабины экипажа и момент сброса боеприпасов в полете.

