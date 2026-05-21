Герасимов: на первом этапе учений проведена внезапная проверка ядерных сил

Сегодня Россия и Белоруссия проводят первые в истории совместные учения по управлению ядерными силами.
21-05-2026 16:37
© Фото: ТРК «Звезда»

В рамках первого этапа совместных российско-белорусских учений была проведена внезапная проверка ядерных сил. Об этом начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину во время тренировки по управлению ядерными силами двух стран.

По словам Герасимова, к учениям привлекли органы военного управления, соединения и части боевого применения ядерного оружия России и Белоруссии, а также подразделения ядерного обеспечения российских Вооруженных сил.

«На первом этапе учений с 19 по 20 мая проведена внезапная проверка ядерных сил», - сказал он.

Кроме того, была организована доставка и выдача ядерных боеприпасов в российские и белорусские части, отвечающие за применение такого вооружения.

Во время учений Путин заявил, что Россия и Белоруссия впервые проводят совместную тренировку по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Президент РФ подчеркнул, что применение ядерного оружия рассматривается как крайняя и исключительная мера обеспечения национальной безопасности.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #валерий герасимов #внезапная проверка #ядерные силы
