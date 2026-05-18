«Бук-М2» уничтожил более 30 воздушных целей на Добропольском направлении

В числе пораженных объектов - авиационные управляемые бомбы, реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, а также крылатые ракеты воздушного базирования SCALP и Storm Shadow.
18-05-2026 18:27
© Фото: Минобороны России

Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» группировки войск «Центр» уничтожил более 30 воздушных целей на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, среди пораженных целей были управляемые авиабомбы, реактивные снаряды HIMARS, а также крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP.

В Минобороны отметили, что расчеты комплекса несут боевое дежурство круглосуточно. После обнаружения цели военнослужащие осуществляют ее захват, сопровождение и производят пуск зенитной ракеты.

В ведомстве подчеркнули, что высокая мобильность ЗРК и оперативность расчетов позволяют поражать воздушные цели на дальних подступах и обеспечивать прикрытие штурмовых подразделений, артиллерии, логистических маршрутов и тыловых районов.

Ранее на Красноармейском направлении расчет «Бук-М2» второй армии группировки войск «Центр» отработал по трем ракетам из пакета HIMARS и оперативно сменил позицию.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Бук-М2 #Центр #добропольское направление
