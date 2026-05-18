«Бук-М2» уничтожил более 30 воздушных целей на Добропольском направлении

Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» группировки войск «Центр» уничтожил более 30 воздушных целей на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, среди пораженных целей были управляемые авиабомбы, реактивные снаряды HIMARS, а также крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP.
В Минобороны отметили, что расчеты комплекса несут боевое дежурство круглосуточно. После обнаружения цели военнослужащие осуществляют ее захват, сопровождение и производят пуск зенитной ракеты.
В ведомстве подчеркнули, что высокая мобильность ЗРК и оперативность расчетов позволяют поражать воздушные цели на дальних подступах и обеспечивать прикрытие штурмовых подразделений, артиллерии, логистических маршрутов и тыловых районов.
Ранее на Красноармейском направлении расчет «Бук-М2» второй армии группировки войск «Центр» отработал по трем ракетам из пакета HIMARS и оперативно сменил позицию.
