Ночью над регионами России перехватили 121 дрон ВСУ

Уничтожение подтвердили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областях, Республике Крым, Калмыкии и над акваторией Каспийского моря.
21-05-2026 07:54
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие ночью сбили 121 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 20.00 мск 20 мая до 07.00 мск 21 мая дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что дроны перехватили в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областями. Кроме того, уничтожение подтвердили в Республике Крым и Калмыкии, а также над акваторией Каспийского моря.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении свыше 30 беспилотников в регионе. Часть упавших обломков БПЛА вызвали лесные пожары.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
