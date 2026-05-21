Ночью над регионами России перехватили 121 дрон ВСУ

Российские военнослужащие ночью сбили 121 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 20.00 мск 20 мая до 07.00 мск 21 мая дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что дроны перехватили в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областями. Кроме того, уничтожение подтвердили в Республике Крым и Калмыкии, а также над акваторией Каспийского моря.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении свыше 30 беспилотников в регионе. Часть упавших обломков БПЛА вызвали лесные пожары.

