Танкисты разрушили укрепления ВСУ в Запорожской области

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ группировки войск «Восток», уничтоживших опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Как сообщили в МО РФ, цели были обнаружены в ходе воздушной разведки операторами беспилотников.

На кадрах видно, как танковые экипажи выдвигаются к огневым позициям по проселочным дорогам под прикрытием маскировочных конструкций и противодроновых экранов, установленных над башней и корпусом боевых машин.

После получения координат танкисты нанесли серию ударов по укрепленным позициям украинских формирований. Корректировка стрельбы и объективный контроль поражения целей велись с воздуха с помощью разведывательных БПЛА.

На опубликованных кадрах объективного контроля зафиксированы разрывы снарядов в районе лесополосы, где были оборудованы опорные пункты противника. После серии попаданий позиции ВСУ оказались уничтожены.

В Минобороны отметили, что в результате огневого воздействия были ликвидированы укрепления и живая сила украинских подразделений, находившаяся на позициях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.