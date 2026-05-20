Танкисты разрушили укрепления ВСУ в Запорожской области

В результате огневого воздействия опорные пункты ВСУ уничтожены. Находившаяся на позициях живая сила украинских формирований ликвидирована.
20-05-2026 11:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ группировки войск «Восток», уничтоживших опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Как сообщили в МО РФ, цели были обнаружены в ходе воздушной разведки операторами беспилотников.

На кадрах видно, как танковые экипажи выдвигаются к огневым позициям по проселочным дорогам под прикрытием маскировочных конструкций и противодроновых экранов, установленных над башней и корпусом боевых машин.

После получения координат танкисты нанесли серию ударов по укрепленным позициям украинских формирований. Корректировка стрельбы и объективный контроль поражения целей велись с воздуха с помощью разведывательных БПЛА.

На опубликованных кадрах объективного контроля зафиксированы разрывы снарядов в районе лесополосы, где были оборудованы опорные пункты противника. После серии попаданий позиции ВСУ оказались уничтожены.

В Минобороны отметили, что в результате огневого воздействия были ликвидированы укрепления и живая сила украинских подразделений, находившаяся на позициях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #восток #Т-80БВ #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Боевая подготовка призывников
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Морской политех
Беспилотинки. Мировые тренды
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Главное управление боевой подготовки
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
Подводный флот России. 120 лет
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
